ريفي: ترشحي ليس ضد أحد وكلام عون نسف مبدأ الحياد

أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في مقابلة مع «وكالة الأنباء الألمانية» أنه «لا يسعى من وراء نيته الترشح في الانتخابات النيابية القادمة إلى تقديم نفسه في صورة الزعيم القادم للسنة في لبنان، أو كمنافس وبديل لرئيس الوزراء سعد الحريري»، وشدد على أنه «لا ينافس أحدا بعينه وإنما يقدم نفسه كقوة تغييرية بالمجتمع اللبناني».

أضاف: «لا أنافس الحريري ولا أي شخص آخر، وإنما أطرح نفسي كقوة تغييرية بالمجتمع والأهم هو أنني أطرح نفسي كرجل سياسي لا كزعيم طائفي أو مذهبي».

واستطرد: «لا ننافس سوى تلك الطبقة السياسية العفنة التي تآكلت بفعل الفساد والانبطاح أمام «حزب الله» ومن ورائه إيران… والانتخابات ستكون إستفتاء على خيارات الناس في هذا الصدد».

وعن موقفه من الرئيس ميشال عون بعد مرور أكثر من مئة يوم على توليه المنصب، أجاب ريفي: «أحد إيجابيات هذه المرحلة هي تعبئة الشغور بلا شك، ولكن كما يعرف الجميع كنا ضد وصول عون لموقع الرئاسة بإعتباره يمثل جزءا من محور هو في خصومة معنا، وهو المحور السوري الإيراني، وكنا نأمل أن ينتهج عون على الأقل منهجاً حيادياً بعد توليه الرئاسة، ولكن مع الأسف جاءت تصريحاته الأخيرة حول سلاح «حزب الله» لتنسف تلك الصورة الحيادية».

ولفت الى أن عون كان قد قال إنه «طالما أن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل الطامعة بثروات لبنان، فنحن نشعر بضرورة وجود سلاح «حزب الله» لأنه مكمل لعمل الجيش ولا يتعارض معه».

وإعتبر ريفي أن «زيارة المبعوث الملكي السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان للبنان مؤخرا ومحاولته إحداث حالة من التصالح بينه بين الحريري «هي حلقة جديدة في إطار حرص السعودية على وحدة الصف اللبناني»، وعلى الرغم من وصفه زيارة عون للسعودية بأنها «خطوة مشكورة في التقارب والعودة لتيار العروبة»، إلا أنه عاد وحذر من خطورة أن تكون تلك العودة شكلية فقط لا جوهرية».