عون يُؤكِّد مضيَّه حتى النهاية في إنجاز قانون الإنتخاب

اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي ان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع قانون الانتخابات النيابية واضح ومعروف، «ونحن ندعم هذا الموقف»، لافتاً الى أن الرئيس عون، كما رئيس الحكومة سعد الحريري تجاوبا مع اقتراح وزراء «القوات اللبنانية» بأن يعقد مجلس الوزراء جلسات خاصة للبحث في القانون الانتخابي بعد الانتهاء من دراسة الموازنة.

موقف الوزير الرياشي جاء في اعقاب اجتماعه مع رئيس الجمهورية في قصر بعبدا قبل ظهر أمس، والذي تم خلاله عرض الاوضاع العامة في البلاد، والواقع الاعلامي المكتوب والمرئي والمسموع، وأوضاع تلفزيون لبنان والمؤسسات التابعة لوزارة الاعلام، كما تناول البحث الاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وبعد اللقاء تحدث الوزير الرياشي للصحافيين فقال: «ان الغرض من الزيارة كان لاستئذانه بالسفر الى مونتريال في كندا، وكانت مناسبة للتداول بمواضيع عدة. كما سلمته خلال الزيارة نسخة عن مشاريع القوانين التي رفعتها الى مجلس الوزراء لدعم الصحافة بشكل عام، والمطبوعة منها، بشكل محدد. وكان الرئيس عون داعما ومشجعا لهذه المشاريع لان فيها دعما للصحافة التي هي العنوان الاساسي للبنان والعنوان الاستراتيجي للديموقراطية، موضحاً انه «سيتحدث بشأنها مع الرئيس الحريري على هامش جلسة الموازنة كي توضع هذه المشاريع في اسرع وقت على جدول الاعمال، وتحال الى مجلس النواب».

ولفت الى انه بصدد اعداد كامل لانجاز ملف مجلس ادارة تلفزيون لبنان في اسرع وقت، وهذا المجلس يهتم بنهضة التلفزيون، وتوقع انتهاء هذا الملف، في العاشر من آذار كحد اقصى.

وأوضح رداً على سؤال ان وزراء «القوات» طرحوا عقد جلسات لمجلس الوزراء لبحث موضوع قانون الانتخاب والرئيسان متجاوبان، وعندما ننتهي من دراسة الموازنة هذا الاسبوع، هناك مهلة حث ايضا اضافية حتى الثامن عشر من آذار كما حكي، ولكن هناك عمل جدي لانجاز قانون الانتخاب.

وتوقع ان تقر الموازنة قبل اواخر الشهر الجاري، وربما هذا الاسبوع.

واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، اعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة الدكتور كمال حايك، واطلع منهم على اوضاع المؤسسة والمراحل التي قطعتها عملية انجاز المعملين الكهربائيّين الجديدين ذات المحركات العكسية في زوق مصبح والجيّة واللذين سوف يوفران انتاجاً بقوة 280 ميغاوات إضافية الى الشبكة.

وتم كذلك عرض المخطط التوجيهي للانتاج والنقل الذي وضعته المؤسسة والذي اصبح شبه جاهز تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في نيسان المقبل. وهو يتناول كل الاجراءات التي يجب ان تتم خلال 15 سنة لتأمين طاقة كهربائية مستدامة اضافية في لبنان.

وأعطى الرئيس عون توجيهاته للاسراع في انجاز المشاريع المعدة وتذليل العقبات امامها.

واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء أنه استأذن رئيس الجمهورية قبيل سفره في جولة خارجية، كما شكره على حضوره القداس الاحتفالي في ذكرى شفيع الطائفة المارونية مارمارون « لما عكست مشاركته هذه انطباعاً في تأسيس الكيان والدولة منذ نشوئها».

واضاف الخازن: «كانت فرصة للتداول في الاوضاع الداخلية المتسارعة والتي يبذل فيها فخامته جهوداً جبارة لتسريع إنجاز قانون انتخابي جديد لأنه يطمح في تطلعاته البعيدة الى تحقيق ديموقراطية التوازن الحقيقي والتاريخي الذي قام عليه لبنان، وأعطى نموذجه وطابعه المشهود في التعايش المناقض لكل النشاز في حروب المنطقة. وأكد فخامته أنه ماض حتى النهاية في إنجاز قانون انتخابي جديد، يراعي التعبير عن وجه لبنان الحضاري والتاريخي المتعدد والمتنوع لأن لا قيمة للبنان إلا في بعده الذي عبّر عنه قداسة الحبر الراحل البابا يوحنا بولس الثاني بكلمتين: دور ورسالة. وكان الرأي متفقاً على ان اللبنانيين لمسوا لمس اليد إستتباب النظام والامن الداخلي وبداية تحريك عجلة الدولة في كل الاتجاهات التي تخدم الناس إنطلاقاً من حركة مكافحة الفساد وانتظام المسارات في كل الدوائر الرسمية».

واستقبل رئيس الجمهورية رئيسة حزب «ديموقراطيون احرار» السيدة ترايسي داني شمعون وعرض معها الاوضاع العامة والتحضيرات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد تجري الانتخابات النيابية على اساسه.