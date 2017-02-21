«لقاء سيدة الجبل»: كلام عون عن سلاح «حزب الله» خطير

توقّف «لقاء سيدة الجبل» أمام خطورة مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة لسلاح حزب الله غير الشرعي وعدم اعتباره نقيضاً للدولة اللبنانية»، ودعا القوى السياسية، التي ساهمت في التسوية من أجل انتخاب رئيس وتشكيل حكومة، لتحمُّل مسؤولياتها، وأن تبادر إلى نقاشٍ صريح حول أخطار هذا الانحياز، وما يترتّب عليه من ردود فعلٍ وطنية وعربية ودولية قد تكون مكلفة خصوصاً على جيشنا الوطني.

وحمَّل «اللقاء» القوى السياسية المسؤولية عن عدم احترام المهل القانونية لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، والتباطؤ في إقرار قانون جديد للانتخابات، عصري وعادل، محذراً من استسهال الفراغ أو التمديد أو الستين.

وطالب الحكومة القيام بمساءلة دقيقة للسياسة المالية وللسياسة النقدية لأن استمرارهما على النمط نفسه يهدّد ليس مجمل الاستقرار الاقتصادي فحسب بل الاستقرار السياسي والاجتماعي أيضاً.

وتوصل المجتمعون إلى ضرورة العمل لإنشاء تيار وطني منفتح على كل المكونات الوطنية لتشكيل الرافعة الضرورية للنهوض بموجبات الدفاع عن المواطن الفرد وعن لبنان السيد الحر المستقل.