لوبان ترفض ارتداء الحجاب لمقابلة المفتي..ودار الفتوى يوضح!

رفضت المرشحة الرئاسية الفرنسية رئيسة “الجبهة الوطنية” مارين لوبن وضع الحجاب على رأسها للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قائلة “حين التقيت شيخ الأزهر لم أرتدِ الحجاب،

ولن أرتديه الآن”، وغادرت دار الفتوى من دون ان تلتقي المفتي دريان.

وأوضح المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان له أن رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان رفضت وضع غطاء الراس كما هو متعارف عليه عند زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

مع الإشارة بان المكتب الإعلامي كان قد ابلغ المرشحة الرئاسية عبر احد مساعديها بضرورة غطاء الراس عند لقاء سماحته كما هو البرتوكول المعتمد في دار الفتوى.

وعند حضورها إلى دار الفتوى فوجئ المعنيون برفضها الالتزام بما هو متعارف عليه بغطاء الراس بعد أن تمنى المعنيون عليها وإعطائهاالغطاء لوضعه على راسها رفضت وخرجت دون إتمام اللقاء المتفق عليه مسبقا مع سماحته،

وتأسف دار الفتوى لهذا التصرف غير المناسب في مثل هذه اللقاءات.