وقفة لـ« برلمان لكل البلد»

نفذ تجمع «برلمان لكل البلد» وقفة امام السراي الحكومي عصراً تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة اليوم واجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد تشكيل هيئة الاشراف.

واعتبر المتظاهرون في بيان قرأته زينة الحلو أن فترة السماح الممنوحة للعهد انتهت، لافتين إلى أن عجز القوى السياسية عن إقرار قانون جديد لا يتيح لها «اغتصاب ارادة الشعب»، داعين إلى اجراء الانتخابات في موعدها.