استهداف إداري جديد لريفي…وماذا عن جميل السيد؟

استهداف إداري جديد للواء المتقاعد الوزير السابق أشرف ريفي، فقد علم موقع التحري أن، 40 عنصر حماية تم تشكيلهم من حراسته في إجراء غير مسبوق مع أحد من الشخصيات الذين يتمتعون بحماية لعشرات من عناصر القوى الأمنية ومن دون مبررات في بعض الأحيان، و يبلغ عدد العناصر الموكلين حماية اللواء جميل السيد 40 عنصراً من الأمن العام والجيش اللبناني.

في إتصالٍ لموقع التحري أكد الوزير ريفي الأمر مشيراً إلى أنه قد تم تبريره بسحب مرافقين من عدد من الشخصيات في إطار تقليص أعداد المرافقة. إلا أن هذا الأمر لم يتبين أنه شمل الجميع، وعن ضرورة تقليص العدد أجاب ريفي:”هناك فرق بين المرافقة والحماية وثمة شخصيات كانت مسؤولة في البلد عن مواقع معينة حساسة ومعرضة للخطر ويجب حمايتها بحسب حجم المخاطر التي تتعرض لها”.

وأضاف: “أن المرافقين من كافة القوى الأمنية (أمن عام، جيش، أمن داخلي) يتم تشكيلهم بقرار من مجلس الأمن المركزي وكيف يفسرون إبقاء 40 عنصراً للواء جميل السيد وهل هو معرض للخطر…مفارقة أضعها برسم الرأي العام”

وعمّا إذا كان التدبير قد شمل الجميع فعلاً ووفق معايير موحدة،

تابع:”فليعلنوا ذلك من خلال بيان صادر عن مجلس الأمن المركزي.

خاص التحري