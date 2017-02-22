الجيش يتسلم مطلوب فلسطيني

محمّد جابر

تسلم فرع مخابرات الجيش في الجنوب من قائد القوة الامنية في مخيم عين الحلوة العميد خالد الشايب، الفلسطيني حمادي الريان المطلوب للسلطات اللبنانية.

تعليقات الفيسبوك