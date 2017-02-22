رعد: قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين

اشار رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بعد لقاء الكتلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان “قانون الستين لم يعد يليق باللبنانيين ولا بلبنان في هذه الفترة والمطلوب ان تتمثل كل الشرائح اللبنانية بكل مستوياتها لتجد نفسها ولتكون معارضتها من داخل المجلس.