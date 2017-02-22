سليمان التقى الجراح وحاضر عن «لبنان الرسالة»: توقيع «دعوة الهيئات الناخبة» خطوة صحيحة وضرورية

أكد الرئيس العماد ميشال سليمان، خلال استقباله وزير الاتصالات جمال الجراح، ان «انتظام المؤسسات الدستورية كفيل عودة الدورة الاقتصادية الى سابق عهدها، لأن ثقة المجتمع الدولي وثقة «رأس المال»، تأتي بعد عودة المؤسسات إلى العمل بشكل طبيعي ومنتظم، فلا الفراغ الرئاسي أو النيابي هو دليل عافية بقدر ما يشكل تمديدا للأزمات، ولا تعطيل الانتخابات يعيد الثقة شبه المفقودة بلبنان، وهذا ما يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة ودستورية في آن لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإصلاح الوضع الاقتصادي المتدهور»، آملا، في الوقت عينه، «الاخذ في الاعتبار ان إحدى أهم مقومات الصمود هي بنتيجة التعافي الاقتصادي».

وشدد على «أهمية العلاقات الأخوية الممتازة بين لبنان ودول الخليج العربي الحريصة على سلامة لبنان ودعم مؤسساته الدستورية والعسكرية، والمتغاضية في الكثير من الأحيان عن الاساءات في حقها من بعض القيادات اللبنانية».

وتمنى ان «تتكثف جهود ربع الساعة الاخير، للخروج بصيغة انتخابية دستورية، تمنع وصول البلاد الى الحائط المسدود»، مؤكدا ان توقيع دعوة الهيئات الناخبة «خطوة صحيحة وضرورية في مسار دولة القانون ويجب الا تكون موضع سجال».

وقال الجراح بعد اللقاء: «اللقاء مع فخامة الرئيس سليمان دائما يسرني، واطلع على آرائه في كثير من المواضيع الوطنية المهمة. كانت مناسبة لعرض كل الاوضاع الوطنية والاقتصادية وقوانين الانتخاب وغيرها من المواضيع التي تهم فخامته وتهمنا وتهم جميع اللبنانيين، من الممتع دائما الاستماع الى آراء فخامته والى وطنيته في نظرته الى كل الامور. سأبقى حريصا على زيارته وعلى لقائه والاستمتاع بآرائه».

وعرض الرئيس سليمان الاوضاع الدولية مع القائد الأعلى للجيش الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، كما استقبل سفير رومانيا فيكتور مارسيا.

من جهة أخرى، استضافت حركة «لبنان الرسالة» سليمان في مقرها في جعيتا، في حضور الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، بالاضافة الى فاعليات بلدية وشخصيات سياسية وأكاديمية وحزبية وأعضاء الحركة.

وتحدث سليمان عن «مستقبل لبنان في ضوء تجربة وثيقة الوفاق الوطني»، متطرقاً إلى «الواقع الدولي الذي يشهد اضطراباً مع عودة «الحرب الباردة»، وسأل: «ماذا فعلت العولمة على مسرح الشرق الأوسط؟ كنا قد استبشرنا خيرا بـ«الربيع العربي» في سبيل تحقيق الديموقراطية لشعوب المنطقة، لكن الإرهاب والعصبيات استطاعت أن تشوه إمكان التغيير الديموقراطي وتخطفه».

وعن انعكاس الواقع الدولي والاقليمي على لبنان، اعتبر سليمان أن «وضع لبنان أهم بكثير مما خيل إلينا في وقت ما، لأنه بعد الطائف صور لنا أنه من دون الوجود السوري لا يمكننا أن نحفظ أمننا واستقرارنا الداخلي، لكن الذي حصل هو أن الجيش اللبناني حافظ على وحدته وقوّته وتماسكه وقام بضرب الإرهاب في الضنية ومخيم نهر البارد وعلى الحدود الشمالية والشرقية، وأثبت فاعليته ودوره في الحفاظ على الأوطان أكثر من «الجيوش الحديد» في المنطقة».

وتخوف سليمان من أن «تشن اسرائيل حرباً على لبنان وخصوصاً بعد حديثها عن سلاح استراتيجي مع «حزب الله، ورأى أن «المدخل الرئيسي لتغيير الواقع السياسي الحالي هو قانون الإنتخاب الذي يحقق صحة التمثيل، من دون الذهاب إلى مشروع «قانون اللقاء الأرثوذكسي» الذي يعزز التعصب المذهبي، في حين أن المطلوب هو إلغاء الطائفية السياسية، الذي يعزز الاعتدال داخل الطوائف مع ضرورة المحافظة على المناصفة والشراكة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين».

ولفت إلى أن «القانون الذي طرحه عندما كان في سدة الرئاسة يرتكز على نظام نسبي على أساس 13 دائرة لكن الأفرقاء السياسيين أهملوه لإعادة إنتاج أنفسهم».

وأضاف: «يجب العودة الى الاستراتيجية الدفاعية التي كنا بحثناها في هيئة الحوار الوطني في بعبدا، وعدم التدخلّ في الشؤون السورية».

ودعا إلى «ترسيم الحدود اللبنانية – السورية ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأمل ان «يتحسن الوضع الإقتصادي وخصوصا مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، لكن الاستعراضات العسكرية التي قام بها «حزب الله» في القصير قبيل ذكرى الإستقلال، عطلت القفزة الاقتصادية التي كانت متوقعة مع بداية العهد».

وشدد على «ضرورة الشراكة الحقيقية بين المكونات كقيم حضارية وليس كأعداد، وأن يتم التعامل بين الطوائف ليس على أساس القوة والنفوذ والعدد، مشددا على «ضرورة تعزيز واجبات رئيس الجمهورية وليس الصلاحيات، أي لا أن تأخذها من رئيس الحكومة مثلاً وتعطيها لرئيس الجمهورية أو العكس، وانه على الحكومات ان تقوم بثلاث وظائف هي: الديموقراطية، الإنماء المتوازن، والحوار».

ثم دار حوار بين سليمان والحاضرين.