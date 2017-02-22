وزير الثقافة نعى ستراك: سيترك فراغا لدى كل متذوقي الفن

نعى وزير الثقافة غطاس خوري الفنان ستراك سركيسيان الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وقال خوري في بيان: “فقدت الساحة الفنية في لبنان موسيقيا مميزا ذاع صيته مع اشهر الفنانين اللبنانيين والعرب بعد ان دخلت آلته الموسيقية “الطبلة” كعنصر اساسي في الفرق الموسيقية،

ستراك سركيسيان العازف الموهوب لا تزال ايقاعات موسيقاه تحلق في ارجاء كل الامكنة حتى اصبح اسمه “عازف الايقاع العالمي”، ورحيله سيترك فراغا لدى كل متذوق للفن”.

وتقدم من عائلة الراحل ومن نقابة محترفي الموسيقى والغناء وجميع اللبنانيين بأحر التعازي، سائلا “المولى ان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان”.