وهاب دعا الى اعادة النظر في رفض تنفيذ مشروع الصرف الصحي في الشوف

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب البيان الآتي:

“بعد فترة من العمل الدؤوب تمكن مجلس الإنماء الإعمار من الحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية، لتمويل مشروع الصرف الصحي لمنطقة الشوف- المناصف، والصندوق الكويتي مشكورا، الذي نفذ عدة مشاريع حيوية في لبنان. وقد فوجئنا بأن معالي وزير الطاقة سيزار أبي خليل رفض تنفيذ المشروع، وأراد تحويل القرض الى منطقة أخرى.

لذا يهمنا أن يعيد معالي الوزير النظر في هذا الموضوع، خصوصا أن الصرف الصحي لعدد من القرى يتجاوز الـ 15 قرية، يصب بشكل عشوائي في مجرى نهر الدامور، ما يسبب أضرارا كبيرة في النهر، مع العلم أن هذا النهر يجري العمل عليه لتموين بيروت بمياه الشرب منه، ما يلحق ضررا كبيرا في النهر،

علما أن المشروع هو ضمن الخطة الوطنية الاستراتيجية للصرف الصحي المعدة من قبل وزارة الطاقة والمياه. وقد حاولنا التواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري لمعالجة هذا الأمر،

إلا أنه يبدو مشغولا بالقضايا الاستراتيجية الكبرى والاستراتيجيات العالمية الدولية وغير قادر على الإهتمام بالمشاريع الصغيرة، لذا رغم تقديرنا لوقته الثمين، نقول له إن المياه النظيفة لبيروت تستأهل من وقته الثمين بضع دقائق لمعالجة الأمر”.