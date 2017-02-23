أكبر سفينة حربية بريطانية تزور لبنان

أعلنت السفارة البريطانية أمس، عن أنّ كبرى سفن أسطول البحرية الملكية البريطانية ستزور لبنان الأسبوع القادم+ تأكيدا على الشراكة البريطانية اللبنانية الراسخة، وذلك في ختام جولة شرق اوسطية للبارجة البريطانية «أتش أم أس أوشن» HMS Ocean تعاونت خلالها مع عدد من الدول شرق السويس وعدد من شركاء التحالف منهم الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا واستراليا تأكيدا على الالتزام بالمنطقة.

وستستضيف حاملة الطوافات سلسلة فعاليات من شأنها تعميق الشراكة في مجال الدفاع ومجالات أخرى بين لبنان والمملكة المتحدة بهدف بناء دولة قوية لكل اللبنانيين.

وقال السفير البريطاني هيوغو شورتر في المناسبة: «إنّها جزء من دور بريطانيا الريادي في تشجيع الامن والاستقرار العالمي، كما أن موازنة الدفاع البريطانية هي الأعلى في اوروبا وثاني أعلى على مستوى حلف شمال الاطلسي، ونحن نفتخر ايضا بشراكتنا مع دول كلبنان، التزامنا ثابت باستقرار لبنان وانطلاقا من قناعتنا القوية بأهمية سيادة لبنان ركّزنا دعمنا عبر مؤسسات الدولة مثل الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي».

وتزن البارجة البريطانية «أتش أم أس أوشن» 22 ألف طن وهي أكبر سفينة حربية عاملة في البحرية الملكية البريطانية، هي حاملة طوافات وسفينة هجوم برمائي، الا ان زيارتها الى لبنان لا علاقة لها بأي عمليات حربية.