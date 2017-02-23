الطقس المشمس يسيطر.. وهذا هو موعد قدوم المنخفضات نحو لبنان!!

منطقتان من الضغط الجوي المرتفع تسيطران فوق المناطق الشرقية والغربية للبحر الأبيض المتوسط تنافسها مناطق واسعة من الضغط المنخفض شمالاً، وفق ما أفاد الاب ايلي خنيصر التمخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”.

إليكم هذه الأسباب، الثلاثة، التي تمنع تقدّم الأمطار نحو الشرق الأوسط خلال هذا الأسبوع:

1- الشرقية: بعدما تراجع المرتفع السيبيري عن الشرق الأوسط واستقرّ بين قزوين وشمال الهند، ترك خلفه خليّة مقفلة من الضغط المرتفع فوق سوريا ولبنان وقبرص وشمال مصر وسيناء والأردن والعراق بقيَم تتراوح بين 1024 و1026hpa، الأمر الذي يساهم بتحسين الأحوال الجوّية وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة وصدّ اي منخفض جوّي قد يقترب في هذه الفترة.

2- الغربية: يستمر نشاط المرتفع الآزوري في المناطق الجنوبية الشرقية لجزر آزور الواقعة قبالة مضيق جبل طارق والبرتغال، ويتمدّد الآزوري نحو الجزائر الأمر الذي يحوّل أمطار الأطلسي نحو فرنسا وبلجيكا وبريطانيا ومن ثم الدول الإسكاندينافية حيث قيم الضغط الجوي منخفضة جداً تشابه هوّةً عملاقة، تحبس ضمنها المنخفضات.

3- من جهة الشمال: تشهد القارة الأوروبية انخفاضاً قوياً في قيم الضغط الجوّي تتراوح بين 979 و1003hpa لذلك تجتمع الأمطار في المناطق الوسطى والشمالية للقارة ومن ثم تتوجه نحو شمال البحر الأسود.

ولكن، متى تعود منظومة المنخفضات نحو لبنان؟

1- يجب أن تتراجع قيم الضغط فوق الحوض الشرقي للمتوسط إلى ما يقارب 1014hpa

2- يجب أن ينشط الآزوري في المناطق الشمالية الشرقية للقارة الأوربية (قبالة بلجيكا وبريطانيا وفرنسا) بقيم مرتفعة ما يقارب 1025hpa وتتراجع فوق البرتغال ودول المغرب الى ما يقارب 1015hpa

3- يجب أن تبقى قيم الضغط الجوّي فوق شمال افريقيا معتدلة بين 1012 و1015hpa

4- يجب أن ترتفع قيم الضغط الجوّي فوق الدول الإسكاندينافية الى ما يُقارب 1040 و1035hpa ووسط اوروبا الى ما يقارب 1025 و1030، لكي تساهم بدفع المنخفضات جنوباً، نحو المتوسط، فتكون النتيجة كما يلي: تعبر المنخفضات البرتغال وشمال افريقيا ومن ثمّ ايطاليا واليونان وقبرص وتركيا وشمال مصر ولبنان وفلسطين.

أمّا حالياً، فتسير المنظومة بعكس هذه النقاط الأربعة، لذلك تغيب الأمطار عن لبنان.

وبحسب الصورة التي تشير الى وضع شمال إيطاليا الجيد من حيث القيَم المنخفضة فهي تساهم في تمدد الرطوبة نحو المتوسط من دون تشكل منخفض جوي بسبب ارتفاع قيم الضغط فوق ليبيا والجزائر. هذه الرطوبة قد تشكّل حالات سريعة من عدم الإستقرار في البلدان التي تمر فوقها.

أمّا طقس لبنان ليومَي الخميس والجمعة 23 و24 شباط 2017، فمستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مشمس الى غائم بسحب مرتفعة.

*الحرارة على الساحل 19 نهاراً و11 ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200 متر: 12 درجة نهاراً و2 ليلاً

*الحرارة في البقاع: بين 15 و18 نهاراً و3 ليلاً

*الرطوبة بين 35 و55%

*الرياح: متقلبة، غربية الى شمالية ساحلاً، وشرقية في الداخل سرعتها 6 كلم في الساعة.

*الضغط الجوي: من 1019 الى 1025hpa.