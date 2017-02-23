جعجع عرض مع كوركر المستجدات

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت كوركر جونيور، مع الوفد المرافق والسفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد، في حضور مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ايلي خوري،

رئيس مقاطعة أميركا الشمالية في القوات جوزف جبيلي، عضو المجلس المركزي وسام راجي، عضو جهاز العلاقات الخارجية وسام حبشي، وايلي هندي. وبحث المجتمعون المستجدات المحلية، الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، عرض جعجع مع وفد بلدية برقا برئاسة غسان جعجع والمختارة رفقا جعجع شؤونا إنمائية، في حضور منسق القوات في البقاع الشمالي مسعود رحمه.

الى ذلك، تلقى جعجع برقيات تعزية بوفاة والدته من كل من: أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مطران كندا للموارنة بول-مروان تابت، الوكيل البطريركي العام لكنيسة المشرق الآشورية رئيس الطائفة الشرقية الآشورية في لبنان وأستراليا ونيوزيلندا المتروبوليت مار ميليس زيا، سفير اليونان في لبنان تيودور باساس،

والرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب.