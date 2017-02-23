كوركر زار الراعي وقهوجي وتفقد مواقع الجيش في عرسال

زار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب كوركر ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد امس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي،وجرى عرض للاوضاع العامة.

ولفت كوركر إثر اللقاء الى ما لمسه من «قلق وحب وتعلق للبطريرك الراعي بوطنه»، مشيرا الى تكوين صورة عما تمثله الكنيسة المارونية بالنسبة للشعب اللبناني.

ونقل كوركر للبطريرك أجواء زيارته الى اربيل ووضع النازحين فيه، كذلك اجواء زيارته للمخيمات في عرسال. واستوضح كوركر عن الدور الذي تقوم به الكنيسة المارونية في لبنان على كافة المستويات.

كما زار كوركر والوفد المرافق قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وتناول اللقاء البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات الأميركية المقدمة للجيش اللبناني، وسبل تعزيزها في المرحلة المقبلة.

ونوه قهوجي بـ«الدور المميز للسلطات الأميركية في توفير الدعم النوعي للجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب والحفاظ على إستقرار لبنان وحماية حدوده». كما شكر لكوركر وريتشارد «إهتمامهما الشخصي بمتابعة هذا الدعم».

من جهته أعرب كوركر عن «تقديره لإنجازات الجيش اللبناني وكفاءته القتالية المميزة في مكافحة الإرهاب»، مؤكدا «إرادة سلطات بلاده في تعزيز الشراكة بين الجانبين، ومواصلة تعزيز قدرات الجيش اللبناني لدعم جهوده في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة لبنان واستقراره».

بعد ذلك زار الوفد الأميركي برفقة عدد من الضباط منطقة عرسال، حيث تفقد المراكز العسكرية الامامية للجيش في جرود البلدة، واطلع على سبل مكافحة الارهاب واحتياجات الجيش اللبناني، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة في منطقة البقاع الشمالي.