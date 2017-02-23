لقاء عون- عباس: التحدي الابرز قدرتنا على فرض السلام العادل

عبّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن سروره “بلقاء فخامة الرئيس محمود عباس في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى لبنان”.

واعتبر عون في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني، أن “مأساة فلسطين التي بدأت مع وعد بلفور بلغت عامها المئة وهي الجرح الأكبر في وجدان العرب وأول ضحاياها الشعب الفلسطيني ثم اللبناني”.

واشار عون الى ان “المقاربة التي تعتمدها اسرائيل منذ نشوئها، في صراعها مع العرب، قد تحقِّق لها بعض انتصارات آنية، ولكنها لا توصل للحل ولا للسلام”، لافتا الى ان “الأحادية قد سقطت في العالم، ولا يمكن أن تُبنى دولة على آحادية دينية ترفض الآخر وتطرده من أرضه ومن هويته ومن ثقافته”.

وتابع عون: “ان التحدّي الأبرز الذي يواجه عالمنا العربي، هو مدى قدرتنا على فرض الحل العادل والشامل، لجميع أوجه الصراع العربي- الإسرائيلي”.

كما قال عون: “أكّدت على أهمية دور الرئيس عباس في المحافظة على استقرار المخيمات فلا تتحوّل بؤراً لمن يبغي استغلال مآسي الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “جميعنا مدعوون عشية انعقاد القمة العربية الى العمل لإعادة إحياء دور الجامعة العربية لنتمكّن من مواجهة الأزمات متضامنين”.

ورأى عون ان الحاجة باتت “أكثر من ملحّة لإيجاد حلول سياسية للأزمات وسفك الدماء المتواصل في بعض الدول العربية”.

وختم: “اتفقنا على تنسيق المواقف والتعاون بما يخدم مصالح بلدينا وقضايا العدالة والسلام التي دفعنا الغالي من أجل تحقيقها”.

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فأكد أن “اللاججئين ضيوف على لبنان”.

وشدد على ان السلطة الفلسطينية تعمل على ان يكون وجودهم ايجابي حتى عودتهم الى وطنهم فلسطين.