دبوسي التقى وفدا اعلاميا من عكار

إلتقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي وفدا اعلاميا من محافظة عكار ضم مايز عبيد، أسامة العويد، خضر سعيد وعامر عثمان، وتم التداول في مختلف الشؤون الإقتصادية والإنمائية، لا سيما “الإهتمام الإستثنائي بالقطاع الزراعي بإعتباره من أهم القطاعات الإقتصادية العكارية ويشكل ثروة حيوية تستدعي الرعاية وتأمين مستلزمات تطويره وتحديثه من خلال تقديم الإرشاد المطلوب”.

وشكر الوفد دبوسي على “الدور المحوري الذي يقوم به تجاه المزارعين في عكار” ورأى أهمية “في التواصل مع غرفة الشمال وبناء علاقات تكاملية من أجل النهوض بالمحافظة على المستويات كافة وتشجيع الإستثمارات بإتجاه مشاريع تساعد على تطوير الحياة الإقتصادية فيها”.

ونوه دبوسي بالدور المهني الإعلامي المميز الذي يمتاز به الوفد العكاري ومدى الطاقات العلمية التي يمتلكها أعضاء الوفد في مجال الإعلام والتواصل الإجتماعي، متمنيا “لهم التوفيق في أنشطتهم الهادفة الى الإضاءة على مواطن القوة الكامنة في عكار، وبشكل اساسي الدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه مطار الشهيد رينه معوض (القليعات) الذي اطلقنا في الامس القريب نداءنا من اجل تفعليه ووضعه في خدمة الملاحة الجوية التجارية المدنية”.

وأكد “على إيلاء غرفة طرابلس أقصى الإهتمامات بتطلعات أبناء عكار الإنمائية والإستثمارية، لما لعكار من معان كثيرة إن لجهة الثروات الزراعية التي تمتلكها أو الموارد البشرية المهيئة لأن تلعب دورا في بنية الإقتصاد العكاري”.

واشار الى “اننا كلنا حريصين على سمعة منتجاتنا ومحاصيلنا الزراعية اللبنانية عموما وفي محافظة عكار خصوصا، وسنتابع مسيرة التعاون مع القطاع الزراعي العكاري بكل مكوناته، وذلك لحرصنا على أن تمتاز صادراتنا الزراعية اللبنانية بالسمعة المميزة”.