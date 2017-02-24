عباس يزور الحريري : محادثات تناولت الشأنين اللبناني والفلسطيني

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم الجمعة في السراي الكبير، جولة محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعلاقات اللبنانية الفلسطينية.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل عند السابعة والنصف مساء إلى السراي، حيث كان في استقباله الرئيس الحريري عند الباحة الخارجية، ثمّ عقد معه اجتماعاً في حضور الوزير بيار رفول، النائب بهية الحريري، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة والوزير السابق باسم السبع، فيما حضر عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات، عضو المجلس الوطني الفلسطيني باسل عقل ومستشار الرئيس عباس مجدي الخالدي.

بعد ذلك، استكملت المحادثات إلى مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري على شرف الرئيس الضيف والوفد المرافق، حضرها عن الجانب اللبناني: الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الوزراء: بيار رفول، معين المرعبي، جان أوغاسبيان وجمال الجراح، النائب بهية الحريري، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري الوزير السابق باسم السبع.