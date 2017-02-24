مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة في 24/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

اخبار محلية كثيرة من هنا وهناك لكن هناك ما كشفت عنه اوساط أمنية من اهمية الاجتماعات التي عقدها مسؤولون امنيون لبنانيون وفلسطينيون خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لبيروت حاكت المواقف التي اطلقها الرئيس عباس ورئيس الجمهورية وكذلك رئيس المجلس النيابي وبعد قليل يكون الرئيس الفلسطيني في السرايا الحكومية.

الاجتماعات الامنية اللبنانية والفلسطينية ركزت على سبل مكافحة الارهاب واستمرار الاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان. وفهم ان المسؤولين الامنيين اللبنانيين وفي مقدمهم اللواء عباس ابراهيم شرحوا ما يجري داخل مخيم عين الحلوة وضرورة تسليم المطلوبين الفلسطينيين وضبط وتوقيف العناصر الارهابية المندسة. وقد اكد المسؤولون الامنيون الفلسطينيون ان المخيمات بتصرف السلطات اللبنانية وانهم سيعطون التعليمات اللازمة للقيادات الفلسطينية لعدم التساهل مع اي ارهابي او مندس وانهم سيعملون على تنفيذ كل ما تطلبه المراجع السياسية والامنية اللبنانية.

أما محادثات الرئيس عباس مع رئيس الجمهورية فهي ركزت على حماية الفلسطينيين المدنيين والتنسيق مع السلطة في المجالين الامني والسياسي. وقالت أوساط متابعة للمحادثات أن الرئيسين عون وبري شددا للرئيس عباس على ضرورة إبقاء القضية الفلسطينية حية والعمل على معالجة الأزمات العربية وأن لا تحجب تلك القضية.

في شأن آخر لم يسجل محليا أي جديد في موضوع قانون الانتخابات إلا أن محافل سياسية تحدثت عن إمكان عقد مؤتمر وطني برعاية الرئيس عون لتتفاهم القيادات على القانون الجامع.

اما في ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة فينتظر أن ينجز مجلس الوزراء هذا المشروع في الثلاث جلسات المنتظرة أول الاسبوع الجديد.

في الخارج الانظار استمرت مركزة على مؤتمر جنيف السوري والجهد الروسي لتضييق الهوة الكبيرة بين وفدي النظام والمعارضة.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

من طهران الى بيروت رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري لواء وحدة فلسطين التي تبقى كلمة السر الجامعة للعرب والمسلمين على حد سواء.

رئيس المجلس اعتبر ان زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاءت في الوقت المناسب والمدروس قبيل قمة الاردن العربية ومؤتمر الاتحاد البرلماني العربي على نية الوحدة والحق الفلسطينيين في مواجهة سياستي الاستيطان وقتل الاغيار الاسرائيليين، وان أقر الحصن الحصين للديمقراطية كما وصف الرئيس الفلسطيني رئيس المجلس، رأى عباس ان اللبنانيين هم العنوان الاساسي للنضال من اجل فلسطين.

أما النضال من أجل اقرار قانون انتخابي فما زال حاضرا في اللقاءات والاجتماعات المغلقة، كما في اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعي الى قانون يضمن للمواطن قيمة صوته كي يستطيع محاسبة نوابه، فلا يفرض النواب عليه من دون الدخول في تفاصيل نوعية هذا القانون، بين السلسة والسلة نقاش مستمر في أرقام الموازنة ومواطن يترقب انفراجات تعيد الحالة المستقرة لوضعه الاجتماعي والاقتصادي بعد ربط السلسلة بالموازنة عبر تثبيت كلفة الاولى في أرقام الثانية.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

عند هاجس التوازن المكسور مع المقاومة يصطف الصهاينة سياسيين وامنيين واعلاميين..

لم يخرج صدى كلام الامين العام السيد حسن نصر الله من اذهانهم، وصمته عن المفاجآت التي تنتظرهم، شارك بقوته قوة المعادلات التي رسمها من الامونيا الى ديمونا..

جديد الصهاينة تقديرات لقدرات حزب الله البحرية المصحوبة مع ترسانة صاروخية صنفها محللون عسكريون صهانية من أكبر الترسانات في الشرق الاوسط.. فحاصروا خيارات حكومتهم وانفعالاتها بتحليلاتهم وتحذيراتهم من قدرات حزب الله البرية والجوية وحتى البحرية..

في الاقليم عدوان سعودي اميركي يدفع الخسائر برا وبحرا واليوم جوا، مع تمكن الجيش اليمني واللجان من اسقاط طائرة اف ستة عشر لقوى العدوان..

في الموصل تقدم للجيش والحشد الشعبي قرب تل عفر يزيد من خنق داعش، ومعارك الباب في سوريا ضد داعش فتحت الكثير من الابواب لجبهات جديدة وربما لتسويات ميدانية.. اما ابواب السياسة المفتوحة الى جنيف، فلم تأت بجديد سوى كشف المزيد من ضياع المعارضات الموفدة الى هناك، وتناقضات من يقف خلفها..

في لبنان ليس خلف الكواليس كغير الظاهر امامها، ترنح انتخابي ومخاض مالي يوازي نقاش الموازنة، اما امنيا فموازين الاجهزة اللبنانية لا زالت راجحة على الارهاب مع توقيفات جديدة لمجندي ارهابيين مصحوبة بطلب الاعدام لانتحاري الكوستا عمر العاصي.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

مشروع الموازنة العامة لسنة 2017، يتقدم بثبات في الحكومة… وينتظر إقراره الكامل الأسبوع المقبل… لينتقل بعده إلى المجلس النيابي، من حيث يفترض أن يخرج، كأول قانون لضبط إنفاق دولتنا منذ اثني عشر عاما… في المقابل، يتعثر قانون الانتخابات في السياسة… ويدخل أول أسبوع من شهر المهل القانونية… ولا ما يؤشر إلى آلية جديدة عادلة وديمقراطية، لتمثيل الشعب، للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام… لا بل منذ كانت الانتخابات في دولتنا… في مواجهة هذا الوضع تستعد بعبدا للتحرك، وللتدخل… والأفكار المطروحة كثيرة… منها السياسي، ومنها القانوني، ومنها الدستوري… بدءا بسلسلة لقاءات ثنائية ممكنة، وصولا إلى التوجه إلى مجلس النواب عبر رئيسه، للعمل على إخراج البلاد من مأزق القانون… علما أن ما يحفز بعبدا على تحركها المرتقب، فضلا عن واجبها الدستوري وأمانتها الميثاقية، هو أن الصيغ المطروحة أخيرا للقانون العتيد، باتت تشكل أرضية مشتركة للعدالة والتوازي بين مختلف المكونات اللبنانية… طائفيا وسياسيا… ولم يعد يعترضها إلا نزوع هنا أو هناك، إلى التشاطر أو “المبازرة” لاقتناص مقعد إضافي أو مقعدين بالحد الأقصى… فيما البلد والشعب معلقان… تماما كما علقت حرية بهيج أبو حمزة فترة مماثلة للتمديد النيابي تقريبا… فترة يتحدث عنها للأوتي في، ويتحدث عن معانيها ونتائجها.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

ينتهي الاسبوع والحكومة لم تنته من درس الموازنة، ولم تبدأ فعليا بدرس قانون الانتخاب، لذلك يتوقع ان يكون الاسبوع الطالع هو اسبوع انجاز الموازنة عبر ثلاثية الجلسات الوزارية المقررة، هذا على الاقل ما توقعته مصادر وزارية متطلعة للـMTV اعتبرت ان ما انجز على صعيد ادراج تمويل سلسلة الرتب والرواتب في صلب الموازنة فكك قنبلة موقوتة كادت تقضي على الموازنة قبل ان تولد.

في الانتظار، وفي انتظار الموازنة، لا جديد تحت شمس قانون الانتخاب، علما ان الاتصالات التي تحصل بعيدا من الاضواء توحي بالسعي للتوافق على قانون جديد يدور الزوايا ويراعي الهواجس ولا يشكل ضربة لاي فريق، واللافت اليوم الزيارة المفاجئة للبطريرك الراعي للرئيس عون والتي اكد بعدها الراعي الحاجة الى قانون يضمن للمواطن اهمية صوته.

اقليميا، جنيف اربعة في منتصف الطريق بين النجاح والفشل، والعقدة الابرز لا تزال تراوح مكانها وتعلق بدور الرئيس الاسد في اي صيغة حكم انتقالي.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

خرج داعش من الباب وعاد من شباك التفجير بسيارة مفخخة استهدفت مقري المؤسسة الأمنية والمجلس العسكري في منطقة سوسيان على بعد ثمانية كيلومترات من الباب.. آخر معاقل داعش في ريف حلب ويومية التنظيم الإرهابي جاءت لتربو على خمس وأربعين ضحية معظمهم من المدنيين وفيما كان الإارهاب يتمكن من البوابات التي أقفلت في وجهه.. كانت الدولة العراقية تغلق عليه شرايينه في الموصل بشطرها الغربي. وعلى خط الاستواء الإرهابي فإن لبنان تجاوز مرحلة السيطرة الأمنية التي مكنته من فرض الأمن الاستباقي.. حيث أصبح في مراحل التحقيق مع الإرهابيين وبينهم عمر العاصي أو عمر الكوستا وقد جاء القرار الظني لقاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا ليكشف اسما آخر للعاصي الذي لقب بـ”ويسو”.. ومعا “ليلو وويسو” خططا لتفجير مقهى الكوستا بعدما تعذرت المهمة في الشام أما اختيار هذا الهدف بالذات فلأن رواده أغلبهم من مناصري حزب الله ومن النصارى كما جاء في الاعتراف. لكن سماع عمر العاصي اللهجة السورية في المقهى دفعه إلى التراجع والقول في سره: إشرب قهوتك يا عمر وانسحب وفجر نفسك في مطعم آخر وردد العاصي في الاستجواب عزمه على إعادة فعلته فيما لو تسنى له ذلك.. معربا عن اعتقاده بأنه سيحظى بالجنة كبدل أتعاب غير أن “ويسو” الانتحاري الذي عزف عن التفجير.. وجد نفسه في جنة رياض أبو غيدا الذي سطر بحقه قرارا ظنيا يتهمه بالجناية لحيازته حزاما ناسفا بهدف تنفيذه عملا إرهابيا وبإنذار الأمن المبكر.. يتمكن لبنان من تجنب أخطار كانت تدق أبوابه وتصنفه بلدا يغادره الزوار والسائحون العرب والأجانب.. وتصدر السفارات البيان التحذيري تلو الآخر لرعاياها تدعوهم الى عدم السفر. تبدلت الأحوال.. وخرج الوطن من العلامة البرتقالية عالية التحذير.. بقبضة أمنية وحكم برتقالي وبوصول عدد من الوفود الأجنبية والعربية إلى بيروت.. كشفت معلومات الجديد أن الإمارات العربية المتحدة تعتزم إيفاد بعثة استطلاع إلى لبنان لتقويم الوضع الأمني.. بدءا من مطار بيروت وصولا إلى مناطق أخرى.. وذلك في خلال مدة أسبوعين على الأكثر وفي ضوء هذا التقويم ستقرر الإمارات درس خطوة رفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان وتفعيل العلاقات بين البلدين وعودتها الى سابق عهدها وقد استبقت هذه الخطوة بتحريك هبة كانت ممنوحة إلى مشايخ دار الفتوى وموظفيها

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* مقدمة نشرة اخبار ال “ال بي سي”

استراحة المحارب سواء على مستوى الموازنة ام على مستوى قانون الانتخابات النيابية. الموازنة ترتاح الى الاسبوع المقبل. وهي كانت عند تمرير السلسلة بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب.

اما في ما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية فيبدو ان المساعي تراوح مكانها فمرسوم دعوة الهيئات الناخبة وقع في الداخلية وفي السرايا وعلق في بعبدا والمؤكد ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوقع مرسوم دعوات الهيئات الناخبة وفق قانون الدوحة اما كيف ستتطور الامور فالعلم عند الله.

في الانتظار الهدر والفساد لا يعرفان استراحة المحارب والجديد هدر تحت اعين كاميرات لا تصور لان لا توثق جريمة صرف مئات الاف الدولارات كلفة كاميرات منظر لا اكثر ولا اقل.