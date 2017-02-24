ميريام سكاف إلتقت السفير الفرنسي  

استقبلت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف سفير فرنسى إيمانويل بون، في مكتب الكتلة في زحلة، وتم البحث في الاوضاع وخصوصاً قانون الانتخابات والانتخابات الرئاسية الفرنسية وملف النازحين السوريين.

وتحدث السفير الفرنسي فأشار الى أنه «يكنّ مودة خاصة وكبيرة لعروس البقاع»، مثنياً على «حضور بيت سكاف التاريخي الكبير في البقاع»، مؤكدا «أهمية إقرار قانون انتخابات عصري».

من جهتها، قالت سكاف: «تبادلنا وجهات النظر الهادئة مع السفير إيمانويل بون. ان الإرث الثقافي المشترك الكبير والهوية الفرنكفونية لها نفوذ كبير في زحلة، ولا بد من إعادة الاعتبار للعلاقات اللبنانية – الفرنسية وتفعيل النشاطات الثقافية المشتركة، بموازاة الاهتمام بملف النازحين السوريين».