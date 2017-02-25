بالصور: اسرائيل تلقي قنابل مسيلة للدموع في ميس الجبل وتسبب بحالات اختناق

نفذ أهالي ميس الجبل وقفة احتجاجية على الخروقات الاسرائيلية المتكررة، في حضور النائب قاسم هاشم وصحافيين .

وأوضحت أن الاسرائيليين أطلقوا في اتجاه المحتجين قنابل مسيلة للدموع، أدت الى حصول حالات اختناق.

هذا، ويحلق الآن الطيران الاسرائيلي فوق المنطقة.

وكان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قد اعترض على الكاميرات المركبة من قبل إسرائي هناك في هذه الأرض المتنازع عليها فحتى الآن بين لبنان واسرائيل على الحدود، محمًلاً لقوات الدولية المسؤولية لعدم التي لم تحريك أي ساكن لضبط الخروقات الإسرائيلية المستمرة في مناطق الجنوب.