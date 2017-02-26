العد العكسي لانسحاب “حزب الله” من سوريا..بأمر حاسم!!

بدأت قوات روسية انتشارها في مناطق سورية يسيطر عليها “حزب الله” قرب الحدود اللبنانية السورية، فيما اعتُبر بداية لانسحاب الحزب من مناطق قرب دمشق.

ويبدو أن طريق عودة “حزب الله” إلى لبنان أصبح مفتوحاً بقرار روسي أعلنه قبل أيام نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وأبرز المؤشرات على الأرض أتت مع انتشار قوات روسية في مناطق سيطرة “حزب الله” في وادي بردى وطريق لبنان القديم وفق شبكة شام الأخبارية. ووضعت القوات الروسية حاجزا جديدا قرب منطقة الهامة في ريف دمشق، وتشرف كذلك على بلدة سرغايا.

وانتقلت كتيبة روسية قبل أيام من اللاذقية إلى ثكنة النبي هابيل الواقعة جنوب غرب وادي بردى، فيما نشرت معلومات عن تقديم “حزب الله” للفصائل في القلمون مسودة اتفاق ينتهي بعودة اللاجئين إلى بلدات القلمون.

ولكن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم أعلن أن الحزب ينسحب من سوريا إلا بعد ضمان بقاء بشار الأسد في الحكم.

(العربية)