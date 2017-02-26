تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة وسقوط اصابات

تجددت الاشتباكات في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة، حيث تستخدم الأسلحة الرشاشة وقنابل الانيرغا، وافيد عن وقوع عدد من الإصابات عرف منهم الفلسطينية آلاء حمودة، وتم نقلهم الى مستشفى الهمشري في صيدا.

الوكالة الوطنية للاعلام