هل تعرض موكب الرئيس الفلسطيني لإطلاق نار في بيروت!؟

نفت السفارة الفلسطينية في لبنان تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإطلاق رصاص يوم أمس السبت في العاصمة بيروت، التي غادرها بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.

وتحدثت مواقع إلكترونية عن تعرض موكب عباس لإطلاق نار في بيروت، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب البلاد.

إلا أن السفارة نفت هذه المزاعم “بشكل قاطع”، وأكدت أن عباس أصبح خارج الأراضي اللبنانية، وفِي طريقه الى جنيف السويسرية،

لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان.وكانت الأجهزة الأمنية في لبنان قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة لمواكبة تحركات عباس خلال الأيام الثلاثة التي أمضاها في بيروت، حيث التقى قيادات سياسية.