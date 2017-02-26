وفد من الجماعة الاسلامية في عكار زار الصراف

أعلنت “الجماعة الاسلامية”، في بيان، ان وفدا منها برئاسة مسؤولها في عكار محمد هوشر، زار وزير الدفاع يعقوب الصراف في منزله في كرم عصفور، حيث تم التشاور “بشؤون وطنية وعكارية وبضرورة تضافر جهود الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار”، مع التأكيد على ان “التعاون الدائم بين أبناء هذا الوطن وحده الكفيل بحفظ البلد ونهضته”.

ونقل الوفد تأكيد الصراف على “العلاقة التاريخية مع الجماعة والحرص على استمرارها بما يخدم وطننا وشعبنا، وعلى اهمية الدور البناء الذي تقوم به بما تمثل من اعتدال ووسطية”.

الوكالة الوطنية للاعلام