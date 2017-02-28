زهرا: كان لا بد من اطلاق الصرخة لخصخصة الكهرباء

أشار النائب أنطوان زهرا في مؤتمر صحافي تناول فيه خصخصة إنتاج الكهرباء والحكومة الإلكترونية إلى أن “أمانة سر المجلس سجلت اليوم اقتراح قانون الحكومة الالكترونية الذي سلك مسارا طويلا، فالحكومة الالكترونية تبسط الاجراءات وتسهلها”.

وأكد أن “كل اللبنانيين يعلمون أن أغلبية الدين العام تراكم جراء محاولة تأمين الكهرباء وما زال هناك فاتورتان ندفعهما”.

ولفت إلى أن “شركة زحلة أمنت كهرباء 24/24 لكن على صعيد لبنان ورغم ان هناك شركات لديها عروض وبأسعار مقبولة ليس لدينا كهرباء، وكان لابد من اطلاق هذه الصرخة”.

وقال:” ما زلنا في سياسة لحس المبرد، لذلك كان لا بد من موقف حازم للقوات، وهناك قانون يؤمن انتاج الكهرباء من عارضين بالقطاع الخاص. إن عقود التأمين مؤلفة من عشرات الصفحات ويشرحون لنا ما يهمنا فقط، وأحاول معالجة موضوع حصل في أحد المنتجعات شلت خلاله امراة وقطعت أذن شخص آخر وتضرر شخص ثالث وبواسطة المحامين وصلنا لمبلغ تعويضات ولاحقا قالت شركة التأمين انها لن تتفق على الدفع بالدولار”.