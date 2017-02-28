أفيد عن حركة نزوح عن مخيم عين الحلوة، بسبب الاشتباكات التي تدور على طول الشارع الفوقاني، لا سيما احياء طيطبا، عكبرة، عرب الزبيد، الصفصاف ومنطقة جبل الحليب.

ودعت جمعية “ناشط” الى المشاركة في الاعتصام المفتوح الاولى من بعد ظهر اليوم، أمام مسجد الموصلي في التعمير، “احتجاجا على مؤامرة تدمير المخيم والامن الهش”.

ولا تزال تسمع أصوات القذائف في مدينة صيدا ومجدليون وقرى شرق المدينة، وأقفلت جامعات ” LIU” و”اللبنانية” والمدارس الثانوية والمتوسطة، ما أدى الى زحمة سير خانقة في محيط المخيم لجهة السراي.

الوكالة الوطنية للاعلام