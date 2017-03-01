«التغيير والإصلاح»: «الستين» رحل لا علاقة لخطة الكهرباء بالموازنة

اعلن تكتل «التغيير والاصلاح» «ان قانون الستين رحل الى غير رجعة وأن الإنتخابات يجب ان تجري لا محال، ضمن المهل إن أمكن». واكد ان «خطة الكهرباء لا علاقة لها بالموازنة».

عقد «التكتل» اجتماعه الاسبوعي في الرابية، برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. بعد الاجتماع، تحدث وزير العدل سليم جريصاتي، فقال: «إن وزير المالية سوف يتقدم بالغد (اليوم) بجداول واضحة تبين أرقام السلسلة والإيرادات والإصلاحات التي أصبحت، وكانت أصلاً في مجلس النواب، والمشروع متقدم».

وتمنى أن تكون الإصلاحات جدية وجذرية. وقال: «نحن ندفع بهذا الاتجاه ونرغب في اعتماد او في إقرار قانون موازنة تحاكي الوضع الراهن وتكون موازنة رشيقة وغير مثقلة».

واكد ان خطة الكهرباء خطة التيار الوطني الحر بإشراك القطاع الخاص، ولكن طبعاً مع هم أساس بعدم زيادة الكلفة على المواطن اللبناني. ولكن يبقى في المطلق أن لا علاقة لهذا الموضوع، موضوع خصخصة الكهرباء وإشراك القطاع الخاص، أي مع هذه الخطة البعيدة المدى والتي كنا نتمنى أن نراها قيد التنفيذ منذ زمن، لا علاقة لهذه الخطة بالموازنة».

وفي ما خص قانون الانتخاب أكّد «ان الجميع على يقين بأن الستين رحل الى غير رجعة وأن الإنتخابات يجب ان تجري لا محال، ضمن المهل إن أمكن على ما نتمنى وعلى ما يجب ان يكون، إن توافرت في كل قانون معايير الدستور والوثيقة».

وقال: «حتى تاريخه لا يمكن لنا ان نقول إننا نكلّ او نتعب من اقتراحاتنا ومن أفكارنا ولكن طبعا ضمن معايير واحدة وهدف ميثاقي واحد متوافر في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور اللبناني. وسنظل نبادر وعندما تقف المبادرات سوف يعلن رئيس التكتل والتيار، ما قد تكون الخطوات اللاحقة».

واوضح ان «المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تتيح لوزير العدل تحريك الدعوى العامة أي ان يطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء التعقبات في اي ملف قضائي تتوافر فيه عناصر جرمية. هذا هو الإطار لا أكثر ولا أقل. نحن نضع هذا التحرك في الاطار الصحيح، المقصود، لا تشفّي في السياسة، لا تصفية حسابات مع احد، لا استنسابية، لا انتقائية».

اضاف:«ان الملاحقة القضائية تضع الملف في عهدة القضاء ونحن نثق بقضائنا ونعتبر انه محصن ويتحصن اكثر واكثر في هذا العهد الواعد والواثق والمصمم».