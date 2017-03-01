جنبلاط يهاجم “الجربوع”.. فمن هو ؟

قال رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”: “أوقفوا التسهيلات الرسمية والتغطية الدينية في لبنان لجماعة الشيخ الجربوع. هذا أمر يهدد الأمن الوطني”.

يُذكر أن الشيخ يوسف جربوع هو شخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا.