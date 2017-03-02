أرسلان أوفد جابر لزيارة جربوع والأطرش وفاعليات في السويداء

زار عضو المجلس السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني مدير الداخلية لواء جابر على رأس وفد، محافظة السويداء، بتكليف من رئيس الحزب وزير المهجرين طلال أرسلان، والتقى مرجعيات روحية وفاعليات سياسية.

واستهل زيارته من دار الطائفة في المحافظة حيث التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع، ناقلا اليه تحيات أرسلان وتهنئته للسوريين بشكل عام ولأبناء الطائفة الدرزية، خصوصا لصمودهم في وجه كل المؤامرات التي تعرضت لها سوريا في السنوات المنصرمة”.

وأثنى جابر على “الدور الكبير الذي قام به الشيخ الجربوع في الفترة العصيبة التي مرت بها سوريا”. وبدوره شكر الجربوع لأرسلان مواقفه “العروبية والوطنية التي تعبر عن تاريخ بني معروف وأصالتهم، ولن يكونوا يوما سوى ملتزمين لهذا النهج وأوفياء لتاريخهم”.

بعدها قام جابر والوفد المرافق بزيارة تفقدية للمرجع الروحي الشيخ ركان الأطرش، وعرض معه أوضاع أبناء الجبل وآخر المستجدات. ثم زار أمين فرع حزب البعث العربي الإشتراكي في محافطة السويداء اللواء ياسر الشوفي ومحافظ السويداء اللواء عامر العشي في حضور جمع من المشايخ، حيث نوهوا مجتمعين بمواقف أرسلان “ودوره الأساسي في تصويب البوصلة ودعم ومساعدة أبناء الطائفة في كل الأراضي السورية ومحافظاتها”.

وفي كلمة لجابر خلال الغداء الذي أقامه الشيخ أبو إحسان علي جنود على شرفه في حضور الشيخ الجربوع وعضو مجلس الشعب معين نصر ومدير الأوقاف في السويداء الشيخ نجدو العلي، أكد أن “مواقف رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان هي مواقف نابعة عن قناعة ذاتية بتاريخ ودور الدروز عبر التاريخ، الذي لم يكن يوما إلا إلى جانب الشرعية والدولة، المتمثلين بسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد والجيش العربي السوري”.