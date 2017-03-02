الحريري ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفايات

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي مفتي بعلبك -الهرمل الشيخ خالد الصلح يرافقه الشيخ عمر يحيى.

بعد اللقاء قال الصلح: “سعدنا بلقاء الرئيس الحريري وبحثنا معه في موضوع زيارة وفد اللقاء التشاوري والعشائري لمحافظة بعلبك -الهرمل له لإطلاعه على ما يحصل من فلتان أمني على صعيد هذه المحافظة المظلومة والمقهورة. وعرضنا أيضا الشؤون العامة التي تهم منطقة البقاع وخصوصا محافظة بعلبك-الهرمل وما تعانيه من حرمان، وتمنى الرئيس الحريري ان يعقد اللقاء في وقت قريب مع وفد اللقاء التشاوري العشائري لوضع الأمور في نصابها لكي يعود لبعلبك ازدهارها وشمسها المشرقة، ونتمنى ان يعود إليها كل أبناء الوطن من اجل زيارة أثارها والتمتع بمناخها الجميل”.

قصارجي

ثم استقبل الحريري رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي وجرى عرض للاوضاع العامة وأوضاع الطائفة.

لجنة النفايات

وبعد الظهر ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة البحث في موضوع النفايات، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء: نهاد المشنوق، ميشال فرعون، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، طارق الخطيب وعناية عز الدين، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، وتمت متابعة البحث في الحلول المطروحة لمشكلة النفايات.