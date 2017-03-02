بري التقى سفيري سوريا والمغرب: قلق لما يجري في المخيمات

اعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن قلقه لما يجري في المخيمات، مؤكداً استمرار الجهود للوصول الى قانون انتخابي.

هذا الموقف للرئيس بري نقله عنه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي الذي زار عين التينة وقال: الرئيس بري عبّر عن ثقته بأن الجهود بين الافرقاء على الساحة اللبنانية جادّة ومستمرة للوصول الى قانون انتخابي ولضمان الأمن، مع انه أبدى قلقاً لما جرى في المخيمات، أمل في تضافر الجهود سواء في لبنان او مع الاطراف ذات الصلة لضمان أمن المخيمات والأمن اللبناني.

وفي ما يخص سوريا كان سعيداً ومتفائلاً ومرحباً بما يجري على الساحة السورية في كل الجبهات من انتصارات للجيش العربي السوري ومن تثمير لهذه الانتصارات في السعي الدولي للوصول الى تسوية تستند الى ما يحققه السوريون جيشاً وقيادة ومؤسسات للخروج من هذه المؤامرة المركبة التي كانت وما تزال تشكل تحدّياً لدول المنطقة، والمخرج الآمن الذي يشكل نافذة الخلاص هو صمود سوريا جيشاً وقيادة ومؤسسات ولذلك، كان ينظر الى المستقبل بتفاؤل ويشير الى محاذير يراها تجاه دول ترعى الارهاب وماتزال تحاول الشغب والتطاول والمماطلة لكي لا تصل الامور الى النتائج التي يراها حتمية بإذن الله، نتائج امنية وايجابية وتكون في مصلحة سوريا والمنطقة .

واستقبل بري السفير المغربي الجديد في لبنان محمد كرين، ثم المنسق العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وعرض معها التطورات الراهنة.