طقس لبنان ماطر وانخفاض بدرجات الحرارة

وزّعت “مصلحة الأرصاد الجوية” نشرة الطقس المسائية وجاء فيها أنّ “منخفضاً جوّياً يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط ما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال اليومين القادمين.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر،كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من المساء.

السبت: غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل وضباب على المرتفعات،كما يتوقع تساقط أمطار محلية في المناطق الداخلية مساءً.

الأحد: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية صباحاً، يتحول تدريجياً الى قليل الغيوم”