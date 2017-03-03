خريس: لقانون انتخاب عادل وقائم على النسبية

وضعت حركة امل أكاليل على أضرحة شهدائها القادة: محمد سعد وخليل جرادي وحيدر خليل وشهداء مجزرة حسينية معركة، خلال احتفال حضره النائب علي خريس ومسؤول الحركة في اقليم جبل عامل علي اسماعيل وقيادة الاقليم والمناطق والشعب الحركية وممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ورؤساء مجالس بلدية واختيارية وفعاليات الى جانب ذوي الشهداء.

قدم للحفل مسؤول المنطقة الرابعة في الحركة حسين معنى، ثم عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الرسالة الاسلامية النشيد اللبناني ونشيد حركة امل.

خريس

وتحدث النائب خريس فقال :”الحديث امام اضرحة الشهداء القادة يصبح اكثر انسجاما مع القضية. فكم نحن بحاجة الى منطق محمد سعد وخليل جرادي وحيدر خليل. فهم أول من نعى زمن الهزائم وبشر بزمن الانتصارات والعزة والتضحية وكانوا القيادة الحكيمة التي صبت ماء الحياة في جسد الامة فعززوا مناعتها وعزتها لانهم من مدرسة الامام القائد السيد موسى الصدر الذي رفع شعار مواجهة الاحتلال والاهمال ورفع لواء الدفاع عن المحرومين والمظلومين”، مؤكدا “الاستمرار على هذا النهج”.

اضاف: “اننا نطرح قانون انتخابات عادل وقائم على النسبية، لاننا ندرك تماما ان هذا القانون هو المدخل الرئيسي للاصلاح في البلد وهو القانون الذي يؤمن صحة التمثيل لجميع الشرائح اللبنانية”.

وتابع: ” كنا وما زلنا اول من طالب بانصاف الموظفين في القطاعين العام والخاص وانصاف العمال والفقراء ودعم القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة”.

وختم معاهدا الشهداء العمل لتحقيق ما جاهدوا واستشهدوا من اجله.