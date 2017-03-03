وزيرة دفاع إسبانيا زارت الحريري: ملتزمون دعم لبنان واستقراره

أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوريس كوسبيدال التزام بلادها استقرار لبنان ومستقبله ودعمه ومساعدته في أزمة النازحين السوريين من اجل عودتهم الى سوريا.

زارت الوزيرة الإسبانية السراي برفقة سفيرة بلادها في لبنان ميلاغروس هرناند إيشيفاريا. والتقت رئيس الحكومة سعد الحريري وعرضت معه الأوضاع في لبنان والمنطقة وجهود الدولة اللبنانية في محاربة الارهاب.، إضافة الى سبل تفعيل التعاون العسكري بين البلدين.

وفي خلال اللقاء شكر الرئيس الحريري لوزيرة الدفاع الاسبانية مساهمة الجيش الاسباني في قوات «اليونيفل» العاملة في لبنان منذ اكثر من عشر سنوات.

بدورها قالت الوزيرة الاسبانية: «نقلت للرئيس الحريري تحيات رئيس الوزراء الإسباني والشعب الإسباني وبلادي ملتزمة تماما استقرار لبنان ومستقبله، لا سيما من خلال الكتيبة الاسبانية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفل» في الجنوب، كما نقلت للرئيس التهاني على عمل الحكومة اللبنانية ولا سيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات وحفظ الاستقرار من جانب القوى المسلحة اللبنانية».

أضافت: «تطرقنا الى التعاون بين لبنان واسبانيا لجهة حفظ الاستقرار، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة الينا، واكدنا التزامنا دعم لبنان بالنسبة للنازحين السوريين وتأمين المساعدة لهم من اجل عودتهم الى سوريا، كما حيينا الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة اللبنانية وعملها في هذا الاطار».

وختمت: «كذلك نقلت الى الحريري اطيب تمنيات الحكومة الاسبانية لجهة نجاح العملية المهمة التي تقوم بها الحكومة اللبنانية من اجل استعادة وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في لبنان ونتمنى لها كل النجاح».

وزارت وزيرة الدفاع الاسبانية إبل السقي، حيث تفقدت كتيبة بلادها، غادرت بعدها بيروت متوجهة الى مدريد.