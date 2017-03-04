بوغدانوف عرض مع المبعوث الخاص لجنبلاط التطورات

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

“إستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الدكتور حليم بو فخر الدين.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع اللبناني، على ضوء المستجدات الداخلية والإقليمية. كما تم التطرق إلى الأزمة السورية وتطورات الأحداث فيها وإنعكاساتها على الساحتين اللبنانية والعربية.

يذكر أنه تعذر خلال اللقاء، لأسباب تقنية، إجراء إتصال هاتفي من بوغدانوف بجنبلاط. وقد أكد الطرفان على ضرورة إستمرار الصداقة والتواصل والتشاور بين الطرفين”.