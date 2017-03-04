وفود تزور تيمور جنبلاط وتعلن دعم مواقفه

استقبل تيمور جنبلاط في المختارة، وفودا شعبية معلنة دعمها له مع اعلانه خوض الإنتخابات النيابية المقبلة وفق أيّ قانون. وتقدمت الوفود فاعليات وشخصيات ورجال دين ومجالس بلدية واختيارية، بمشاركة النواب اكرم شهيب، ايلي عون، ووائل ابو فاعور.

والتقى وفدا من بلدة مشتى حمود في عكار، ضم فاعليات والمجلسين البلدي والاختياري، وقد شدد باسمه كل من رئيس البلدية حسام المحمد، نائب الرئيس محمد ناصر خالد، والمختار محمد نحيلة، على “العلاقة التاريخية بين عكار وقصر المختارة، والمستمرة مع تيمور جنبلاط بنهجه الوطني والعروبي والسياسي المتميز في الحفاظ على الوطن ومقومات صموده وناسه”. وعرض المحمد عددا من القضايا المتصلة بواقع البلدة، ومنها “الحاجة الى استصدار قرار انشاء ثانوية رسمية بعدما توفرت الشروط المطلوبة بهذا الخصوص”. وأبدى جنبلاط تجاوبا، وكلف مستشار وزير التربية انور ضو متابعة الموضوع.

كذلك استقبل وفداً من عائلة قرضاب في الجاهلية عرض عددا من المطالب. وتحدث باسمه غسان قرضاب، مؤكدا “الالتزام بالمسيرة السياسية والوطنية التي يقودها تيمور جنبلاط في الحفاظ على الوطن والجبل بشكل خاص بما يحمل من خصوصية استثنائية، ومواكبتها بما تمثل من قيم سياسية واجتماعية وانسانية يتوق اليها اللبنانيون”.

ومن زوار المختارة، وفد من بلدة زرعون – المتن الشمالي، ضم الفاعليات والوجهاء والمجلسين البلدي والاختياري، اعرب عن “تقديره الكبير للاطلالة المميزة للزعيم الشاب تيمور جنبلاط، وبالمواقف الجديدة التي اطلقها والتي لم يعتدها اللبنانيون من سياسيين، ووقوفه الى جانب قضايا الناس بكل صراحة وشفافية، ودفاعه عن الوطن ومؤسسات الدولة، وفي الحفاظ على ميزة الجبل بالتنوع السياسي وبما يضم من عائلات روحية”. وطرح رئيس البلدية رمزي ضو باسم الوفد، مواضيع من شأنها دعم البلدة خدماتيا وانمائيا، وموضوع الخلاف الحاصل بشأن الحدود مع بلدة القعقور عبر ضم مناطق ومساحات واماكن ذات رمزية تاريخية واثرية وتراثية معروفة باسمها”.

وضم وفد من بلدة نيحا – الشوف، سيدات من الاتحاد النسائي التقدمي، طلب دعمه للإنطلاق بسلسلة من الانشطة “تواكب تطلعات تيمور جنبلاط تجاه المرأة ودورها الريادي على كافة المستويات الوطنية والاجتماعية، بما يعزز حضورها في كافة الميادين. إضافة إلى مواكبة الاتحاد النسائي لهذا النهج والإلتفاف حول مواقفه السياسية والوطنية بما تشكل من قاعدة عمل من اجل المستقبل”. كما تحدث مدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي في البلدة سليم ذبيان بالسياق نفسه.

والتقى أيضاً وفداً من بلدة بتلون الشوف ومن عدد من القرى المجاورة، ضم فاعليات وشخصيات اجتماعية واهلية وبلدية واختيارية. وشدد على “التمسك بالمواقف السياسية التي اطلقها اخيرا وتناولت القضايا التي تعني الناس ومستقبلهم في ظل التوترات التي تعيشها المنطقة ولبنان، والوقوف الى جانبه بما يمثل من امل للشباب اللبناني التائه في البحث عن مستقبله”. واعلن الوفد تأييده له في الاستحقاق الانتخابي المقبل مهما كان شكل القانون الانتخابي “التزاما ووفاء لمسيرته الوطنية والتقدمية”. وشدد وفد من بلدة عرمون وعائلة ابو غنام على “الالتزام بمسيرة تيمور جنبلاط السياسية، والوقوف الى جانبه في كل المحطات السياسية والوطنية ودعم توجهه حيال العديد من القضايا الهادفة الى حماية الوطن والدفاع عن شؤون الناس”. وجرى طرح قضايا تهم البلدة ولا سيما تلك المتصلة بالمدرسة الرسمية.

ومن زوار المختارة أيضاً، وفد من سيدات بلدة بريح الشوف، عرض معه تعزيز المستوصف الصحي، وتثبيته في الشؤون الاجتماعية بما يشكل من مرفق هام للقرى البعيدة من المستشفيات وبما يقدم من خدمات، خصوصا للقرى والبلدات المحيطة، مثل وادي الست، والفوارة، والمطيلة، والورهانية. والقى مدير فرع الحزب التقدمي الاشتراكي نزار يحيى كلمة الاهالي، الذين اشادوا ” بمواقف تيمور جنبلاط الاخيرة التي تشكل استمرارا للنهج الذي ارساه النائب وليد جنبلاط لا سيما تلك المتعلقة بمصالحة الجبل والحفاظ على التنوع وصون وحماية الجبل”.

وتابع مع مجالس بلدية واتحادات بلديات مواضيع متصلة بتطوير المشاريع الانمائية والحياتية والخدماتية في القرى، وتلقى سلسلة مراجعات من اندية وجمعيات ومواطنين. وقدم له الفنان موسى المعماري هدايا اثرية تذكارية تعبيرا عن تقديره دعم السياحة في الجبل ولبنان.