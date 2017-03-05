السنيورة التقى «المستقبل»- الجنوب وبحث الأحداث الأمنية الصيداوية

صيدا – مكتب «اللـواء»:

استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في الهلالية في صيدا، مكتب منسقية «تيار المستقبل» في الجنوب، ضم: المنسق العام الدكتور ناصر حمود والاعضاء: محيي الدين جويدي، أمين الحريري، محيي الدين النوام، مازن الصباغ، بشير سنجر، كرم سكافي، هشام قطب وحنان نداف.

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الاوضاع السياسية عموما على الساحة اللبنانية، لا سيما فيما يتعلق باقرار قانون جديد للانتخابات، وفيما يتعلق بالساحة الصيداوية والاحداث الامنية التي شهدها مؤخرا مخيم عين الحلوة، وكذلك أوضاع «تيار المستقبل» بعد انجازه انتخاباته الداخلية..