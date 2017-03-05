فضل الله: تواطؤ الدين والسياسة يعزز  الإنقسام الطائفي

رأى العلامة السيد علي فضل الله أن «الأديان جاءت بالحوار، فالله الذي هو مرجع الأديان، تعامل مع خلقه بلغة الحوار، والحوار عنده ليس حوار الضعيف مع القوي، بل على العكس، هو حوار القوي مع الضعيف، فالكتب السماوية تنقل إلينا أنه سبحانه حاور ملائكته وحاور حتى إبليس، رغم أنه تحداه».

وقال فضل الله خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «ثقافة الحوار ووسائل التواصل الاجتماعي» الذي نظمته مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الإعلام، في قاعة المحاضرات في الجامعة الأميركية في بيروت: «الحوار الجاد والحقيقي ليس خياراً، بل هو واجب أساسي، ومن دونه ينتفي الدين، وهو ضروري لمنع التوترات، ويظهر مدى القواسم المشتركة في الأديان والمذاهب، ويزيل أي هواجس ومخاوف، وحين تشارك فيه المرجعيات الدينية، يحقق نجاحات مهمة، ويحول دون أن يستطيع المستغلون للخلاف الديني أو المذهبي أن يجدوا أرضاً خصبة لهم، كما يحصل، لحساب مشاريعهم السياسية».