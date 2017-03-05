نوَّه بإنشاء فرعين لـ«اللبنانية» بعكار وبعلبك «الشرعي» طالب القمة العربية بقرارات أمنية

أعرب «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» عن تفاؤله بانعقاد القمة العربية المقررة في المملكة الأردنية الهاشمية أواخر الشهر الحالي»، آملاً منها «اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدان العربية والتصدي للمشكلات والأزمات التي «تهدد الأمن الإقليمي للوطن العربي»، مشيداً بـ «قرار الحكومة برئاسة سعد الحريري بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل».

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وتدارس الشؤون الوقفية والإسلامية واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبحث في الأوضاع اللبنانية والعربية، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس بسام برغوت أعلن فيه، أن المفتي دريان اطلع المجلس على أجواء زيارته إلى القاهرة بناء لدعوة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومشاركته في افتتاح أعمال مؤتمر الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين تحت عنوان «الحرية والمواطنة التنوع والتكامل».

وأشاد المجلس «بالإعلان الصادر عن هذا المؤتمر والذي يرسخ هذه المبادئ والمعاني».

وأكد المجتمعون «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والتفاهم على قانون انتخابي عادل يتوافق عليه الجميع ويضمن التوازن الوطني حفاظا على المصلحة العامة»، داعياً إلى «الإسراع في إيجاد الصيغ المناسبة لإقرار قانون انتخابي على أساس العيش المشترك والوحدة الوطنية».

وأشاد المجلس بـ «قرار الحكومة برئاسة سعد الحريري بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل ما يسهم في الإنماء المتوازن والحفاظ على الأمن الاجتماعي والتربوي في كل لبنان» داعياً الدولة «للمزيد من المشاريع التنموية والاقتصادية في المناطق اللبنانية دعماً للإنماء المتوازن ولتواكب الإنجازات التي حصلت في اكثر من منطقة لبنانية».

وأمل الحاضرون في «أن تسهم الحكومة في إقرار الموازنة على أن تهدف الى تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وأن تأخذ بعين الاعتبار حاجات المواطن وأن تعمل لإيقاف الهدر والفساد المستشري».

وأعرب المجلس عن «تفاؤله بالقمة العربية التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية أواخر الشهر الحالي»، آملاً منها «اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدان العربية التي يشهد بعضها العديد من المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن الإقليمي للوطن العربي».