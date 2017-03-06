الحريري أشاد بدور قهوجي وبصبوص وابراهيم وقرعة في المحافظة على الأمن والإستقرار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم الإثنين، في السراي الكبير، قائد الجيش العماد جان قهوجي وأثنى على “الجهوده الدؤوبة التي بذلها طوال فترة توليه المسؤولية في المرحلة الصعبة والدقيقة، التي مرّت على لبنان وتجنيب الوطن نيران الحروب والأزمات المشتعلة في المنطقة”.

كما أشاد الحريري بدور قهوجي في “تطوير وتقوية المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها في حفظ الأمن والإستقرار على كافة الأراضي اللبنانية، ومنع كلّ محاولات إثارة الفتنة ومحاربة ظاهرة الإرهاب دون هوادة”.

بصبوص

والتقى الحريري المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، منوهاً بـ”الدور المهم والإستثنائي الذي قام به في تحمّل المسؤولية في أدقّ المراحل وأصعبها والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وملاحقة الشبكات الإجرامية والمخلين بالقانون في كلّ لبنان”.

كما التقى الرئيس الحريري تباعاً كلاً من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مشيداً بدورهما في “المحافظة على الأمن والإستقرار وتسهيل أمور المواطنين”.