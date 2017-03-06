كنعان بعد جلسة اللجان : بداية جيدة والمطلوب توحيد الرؤية

رفعت جلسة اللجان النيابية المشتركة لدرس سلسلة الرتب والرواتب يوم غد الثلاثاء لاستكمال البحث فيها.

كنعان

وبعد الجلسة أكد عضو كتلة “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان انها “بداية جيدة لاستكمال العمل الذي بدأ في الماضي والمطلوب توحيد الرؤية”.

وأكد اننا “حرصاء على المال العام وحرصاء على ان نعلم ما هي الاصلاحات التي ستقر”.

وردا على سؤال، أوضح كنعان اننا “لم تناقش سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء، وهناك لغط في بعض تصريحات الوزراء، ولا تضارب في عمل الحكومة والمجلس”.

واشار الى ان “المواد المعلقة هي بسبب الجداول القديمة، والمطلوب من وزير المال تزويد اللجان المشتركة بالجداول الجديدة”. وقال: “الإيجابية التي حصلت أننا لم نعد إلى الصفر وبالتالي المواد المعلقة أساسية لكنها قليلة”.

واضاف:”إذا توفرت الإرادة والمعطيات المادية فلا عوائق أمام إقرار السلسلة”.

قاسم هاشم

بدوره، أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “الكتلة ملتزمة باقرار السلسلة لانها حق لاصحابها”، مؤكدا اننا “لن نرهق المواطن بأعباء اضافية”.

عدوان

من جهته، أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن “الكل يعلم ان هناك ترابط على المستوى المالي بين كل ما يجري وبين وضع الموازنة والنفقات والايرادات”. واشار الى أن “تخفيف الهدر والفساد والاصلاحات الادارية هي قضايا مهمة وهذه ليست عقبات امام السلسلة بل هي متممات”.

كما أوضح عدوان أن “هدفنا اذا اقرينا السلسلة هو ان لا يزيد الغلاء المعيشي”، لافتاً الى أن “الغالبية لديها نية جدية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وهي حق للجميع”.

ورأى ان “اقرار السلسة يتطلب سياسة عامة من الدولة تضبط كل الامور تماشيا مع السلسلة وهذا من مسؤولية مجلس النواب والحكومة”.

وشدد على أن “السلسلة يجب ان تترافق مع الاصلاح”، موضحا أن “السلسلة ليست عائق امام الاقتصاد بل النفقات غير المجدية والفساد والهدر”.

وأكد اننا “سننكب كل يوم على الاجتماعات لتقر السلسة حتى نكون قد اعطينا شيء فعلي للناس”.