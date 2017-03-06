وزير الدفاع الفرنسي بعد زيارة الحريري: الدعم مستمر

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الإثنين، في السراي الكبير وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان بحضور السفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون، وعرض معه تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وتناول الحريري خلال اللقاء ضرورة استمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني تدريباً وتجهيزاً لتمكينه من متابعة مهامه في حفظ الهدوء والأمن، كما جدّد شكره لفرنسا وللرئيس فرنسوا هولاند على المساعدة التي قدمتها بلاده للبنان العام المنصرم والتي بلغت 15 مليون يورو، مشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به القوات الفرنسية العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية في الجنوب.

وأكّد الحريري للوزير الفرنسي حاجة لبنان الى مساعدة المجتمع الدولي للتعامل مع أزمة اللاجئين في مختلف المجالات الإنسانية وتلك المتعلقة أيضاً بالبنى التحتية وغيرها .

ثمّ استقبل الحريري رئيس منظمة “انترناشونال ريسكيو” ديفيد ميليباند وهي منظمة مقرها في نيويورك وتعنى بتقديم المساعدات للنازحين حول العالم.

من جهة ثانية، أجرى الحريري اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، برئيس الوزراء الأردني هاني الملقي تناول العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين، تمهيداً للمؤتمر المزمع عقده في بروكسل قريباً، استكمالاً لمؤتمر لندن والذي يختص بمساعدة دول الجوار على مواجهة اعباء النزوح السوري إليها.