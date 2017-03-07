الجميل يلتقي وفداً من الجنوب لبحث موضوع المبعدين إلى “إسرائيل”

استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفدا من أهالي الجنوب يرافقه رئيس اقليم بنت جبيل الكتائبي ميلاد حبوب، راجعه بموضوع المبعدين اللبنانيين الى اسرائيل منذ ال 2000، طالبا مؤازرة الحزب في حل هذه القضية.

وشرح الجميل للوفد مضمون اقتراح القانون الذي سبق ان تقدم به الى مجلس النواب، والمسار القانوني الذي اجتازه داخل اللجان.

وشكر الوفد للنائب الجميل مبادرته متمنيا إحياء الجهود لوضع هذا الاقتراح على طريق التصويت في البرلمان. وأوضح الوفد أنه “سيستكمل زياراته للأحزاب الأخرى بهدف توحيد الجهود التشريعية والسياسية، لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة الوطنية والإنسانية”.