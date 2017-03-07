الراعي التقى رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان. وجرى عرض للاوضاع الراهنة وعمل المجلس.

كما التقى وفدا من جمعية تجار الدكوانة برئاسة رئيس الجمعية الصحافي جوزف شرفان. ثم استقبل الراعي وفدا ضم المدير العام لوزارة الاشغال المهندس طانيوس بولس، رئيسة مصلحة المباني المهندسة دنيا عبود، رئيس دائرة المباني في جبل لبنان المهندس انطوان شمعون ورئيسة دائرة المختبر المركزي المهندسة رولا نصر.

آل عقيقي

واستقبل بعد ذلك وفدا من رابطة آل عقيقي ضم رئيس الرابطة جان عقيقي واعضاء الهيئة الادارية، ورئيس بلدية عينطورة – كسروان ورعشين والرئيس السابق للرابطة فيليب عقيقي.

وأطلع الوفد البطريرك على وضع آل عقيقي بشكل عام والرابطة بشكل خاص وعلى نشاطاتها واهدافها وسلموه نسخة عن نظامها الداخلي الملحوظ ضمنه بأن تعود كامل املاك واموال الجمعية للبطريركية المارونية في بكركي في حال حلت الجمعية.

كما تداول الوفد مع الراعي في موضوع الانتخابات النيابية المرتقبة لقضاء كسروان إذ أن عائلة عقيقي هي من أكبر العائلات الكسروانية ولهم رأيهم وموقعهم وحرصهم على ان يكونوا مشاركين فاعلين في القرار الكسرواني بما فيه مصلحة القضاء وانمائه. وتمنوا على المرشحين ان يتقدموا ببرامج انمائية تعرض بوضوح امام الناس وليس الابقاء على المعركة الانتخابية في كسروان تحت عنوان تنافس على من يكسب الاكثرية المارونية في معقل الموارنة وبالتالي الاكثرية المسيحية في البلد. وعبروا عن رفضهم بأن تكون كسروان فقط للمبارزة فهي بحاجة لإنماء متكامل في كل المجالات المحرومة منها.

واخيرا اكد الوفد ولاءه لبكركي وسيدها لما فيه مصلحة القضاء والوطن.

يشوعي

ومن الزوار ايضا الدكتور ايلي يشوعي، رئيس بلدية عين درافيل غسان حمزة واعضاء المجلس البلدي لبلدة عبيه وعين درافيل.

مجلس المطارنة

وعلى صعيد آخر، يترأس البطريرك الراعي صباح يوم غد الاربعاء في بكركي الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة وعلى جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية.