العائلات البيروتية عند الحريري: تهنئة بالانتخابات الراقية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السراي الحكومي وفد الهيئة الادارية الجديدة لاتحاد العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت الهيئة بزيارة الرئيس الحريري المرجعية السياسية للاتحاد، ونقلنا اليه تحيات جميع العائلات المنضوية فيه، وخاصة الهيئة العامة التي اظهرت اعلى مراتب الديموقراطية في الانتخابات الاخيرة، كما تجلت في اجواء المودة التي سادت اعلان النتائج واستعداد الفائزين وغير الفائزين للتعاون لما فيه مصلحة اتحادهم الذي به عصمة وحدتهم”.

وأضاف: “كما اكدنا للرئيس الحريري وفاء الاتحاد واهله للرعاية التي احاط بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاتحاد، والتي شكلت دفعا قويا لاستنهاض مسيرته وتفعيل انشطته، كما اعتزاز الاتحاد واهله بالرعاية التي يستمر دولته بتوفيرها له”.

وتابع: “ان الرئيس الحريري قدم لنا التهنئة واعرب عن سعادته وارتياحه للممارسة الانتخابية الراقية لاهل الاتحاد، والتي تدل على وعي للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ووعد بالعمل على معالجة الملفات التي يشكو منها البيارتة، فبيروت هي عاصمة الوطن ومحط انظار كل ابنائه”.