بالفيديو:تعرف على قاتل قائد حزب الله مصطفى بدر الدين!!

أخطر شخصية في ميليشيا حزب الله اللبناني، القاتل الملاحق دولياً، مصطفى بدر الدين، من هو؟ وكيف قتل؟ ومن الأشخاص الذين كانوا معه في لحظاته الأخيرة؟

أسئلة وسواها يجيب عنها تحقيق خاص تبثه قناة العربية اليوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش، السابعة مساء بتوقيت السعودية.

يكشف التحقيق سيناريو ما جرى مع القائد العسكري لميليشيا حزب الله مصطفى بدر الدين، والذي قتل العام الماضي في سوريا في ظروف غامضة، ويميط اللثام عن هوية قاتله .

يذكر أن حزب الله قد أعلن مقتل مصطفى بدر الدين، القائد العسكري للحزب، يوم 13 مايو/أيار 2016 ، إثر قصف استهدف مكان إقامته قرب مطار دمشق الدولي.

ويشار إلى أن مصطفى بدر الدين يعد أحد أبرز مؤسسي الجهاز السري لحزب الله، أو ما يدعى الأمن المضاد، جنده الحرس_الثوري مع عماد_مغنية عام 1982 قبل تأسيس حزب الله رسمياً. شارك عام 1983 مع مغنية في استهداف السفارة الأميركية ومقري المارينز والجنود الفرنسيين في بيروت .

واتهم بدر الدين بتفجيرات #الكويت عام 1983، حيث قبض عليه وحكم بالإعدام. وفي عام 1990 يهرب من سجن الكويت بعد احتلالها من العراق إلى إيران و لبنان . كما لبدر الدين علاقة بتفجيرالخبر عبر ما يدعى حزب الله في السعودية عام 1996.

أسس حزب الله العراق عام 2003. وهو متهم باغتيال رفيق الحريري عام 2005 وعدد من الاغتيالات التي تلته في بيروت وصولاً إلى وسام الحسن.

