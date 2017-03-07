حرب ينقل عن بري خوفه من فراغ في المجلس يؤدي لضرب النظام

استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس في عين التينة النائب بطرس حرب الذي نقل عنه خوفه من وقوع المجلس في فراغ يؤدي الى ضرب قواعد النظام.

وقال حرب بعد اللقاء: بحثنا في الازمة السياسية المرتبطة بقانون الانتخابات وباجراء الانتخابات. والموقف الذي اتخذ لحث الجميع على اقرار قانون جديد هو مطلبنا جميعاً الاّ انه يخشى ما يخشى مع قرب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب ان يقع البلد في الفراغ وأن يؤدي هذه الامر الى ضرب نظامنا السياسي وقواعده بكاملها والى تفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي أمّ السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية وهذا طبعاً يعطّل امكانية المساءلة والمراقبة والمحاسبة والى اسقاط النظام البرلماني.

اضاف: كذلك تطرقنا لسقوط المهلة لاجراء الانتخابات في هذا الموعد لأن المطلوب دعوة الهيئات الانتخابية قبل 90 يوماً. واذا ما تقرر اجراء الانتخابات بعد 21 أيار للمحافظة على المهلة قبل 20 حزيران فإن السؤال الذي يطرح هل يمكن اجراء الانتخابات في شهر رمضان ام لا ؟ وهناك نوع من التوجه لتفادي الوقوع في الضرر والفراغ واسقاط النظام، فإذا كانت المسألة تستدعي هذا التدبير الاستثنائي فإنه يجب ألا نتردد في القيام به لأنه يجب ألا نؤجل الانتخابات مرة اخرى من دون سبب او لانه لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب .

واعتبر انه من الواجب ان نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا بالدعوة الى اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والاّ يكون هناك فراغ في النظام السياسي وانقلاب في النظام السياسي.

اضاف: كذلك بحثنا موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقضية الموازنة وكانت وجهات النظر متفقة حول ان مجلس النواب وضع يده على السلسلة في الهيئة العامة واقر بعض موادها، وهناك بعض المواد المعلقة ولا شيء يمنع انه تسهيلاً لعمل الهيئة العامة التي سيدعو الرئيس بري الى انعقادها ربما الاسبوع المقبل، من التوافق على اقرار باقي المواد المعلقة بصرف النظر عما سيحصل في الموازنة.