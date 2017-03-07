عون: الحكومة باشرت تنفيذ برنامج لإستثمار النفط بشفافية ومنافسة مشروعة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، النائب فادي الأعور، وبحث معه في الاوضاع العامة والاتصالات الجارية للاتفاق على قانون انتخابي جديد.

واستقبل رئيس الجمهورية، في لفتة خاصة، رسام الكاريكاتور الفرنسي العالمي بلانتو مؤسس جمعية «الرسم من أجل السلام» Cartooning for Peace، مع الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان، بهدف نشر مبادىء التربية على السلام وقيم التلاقي والعيش معا ضمن إطار احترام حق الاختلاف والتنوع. ويزور بلانتو لبنان لترؤس اللجنة التحكيمية لمسابقة «ريشة بيار صادق»، وإلقاء محاضرات في عدد من الجامعات اللبنانية.

وعرض بلانتو لعون نماذج من بعض رسوماته الخاصة التي تشدد على عمق الصداقة اللبنانية – الفرنسية، وأبرزها تلك التي جمع فيها بين برج ايفل حاملا العلم الفرنسي وقبة كنيسة ومئذنة جامع لبنانيين عليهما العلم اللبناني، وهو اراد ان تكون شعار زيارته لبيروت. وقال لعون: «يسعدني ان اكون هنا لأتعلم منكم اسس العيش المشترك، الذي عرفتموه فيما نحن نعمل على بنائه اليوم بين اناس لا يفهم بعضهم بعضاً بقدركم أنتم».

من جهته، أكد رئيس الجمهورية أن «الاساس في اي نظام عيش هو احترام حق الاختلاف، الذي ينطلق من حرية الضمير، وهي الحرية التي تربط البشر بعضهم ببعض أفقيا، والبشر بالله عمودياً». وقال: «لكل انسان ان يؤمن بأمر ما لإعطاء معنى للحياة والوجود الانساني».

وقام بلانتو برسم العلم اللبناني وخريطة فرنسا تجمعهما يدان ترحبان بعضهما ببعض، ثم رسم عون وحوله لبنانيون من مختلف الطوائف يعبرون عن اتكالهم عليه لتوطيد العيش اللبناني المشترك، وقد تكللوا بقلوب وفوقهم حمامة سلام تبث روح الاخاء والتعاون.

واستقبل عون ، وفدا من شركة «توتال» الفرنسية، ضم، مدير قسم الشرق الاوسط وافريقيا ستيفان ميشال، مديرها العام في لبنان فيليب امبلار، مدير افريقيا الشمالية الياس قسيس ومدير المشاريع والانتاج سيرجيو مانغوني.

وعرض الوفد نشاطات الشركة في كل من مصر وقبرص والواقع النفطي في لبنان، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.

وأكد الرئيس عون للوفد ان «الحكومة اللبنانية باشرت تنفيذ برنامج العمل لاستثمار الثروة النفطية والغازية، مرتكزة على استراتيجية عمل تقوم على الشفافية والمنافسة المشروعة».

كما استقبل، الفنان رامي عياش الذي اطلعه على ما تقوم به جمعية «عياش الطفولة» التي انشأها للاهتمام بالاولاد والقيام بمشاريع انسانية وخيرية تعنى بالطفولة.