لا أزمة سيولة في “الإسكان”

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود أن “من يستطيع الحصول على قرض من المؤسسة هم ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمنزل يجب ان تكون مساحته أقل من 200 متر، كما ان المواطن يجب أن يكون لبناني منذ أكثر من 10 سنوات كما لا يجب ان يملك هو أو زوجته منزلا قريبا من موقع عملهما”.

وأكد في حديث تلفزيوني ان “الهدف هو ان يكون لدى كل مواطن لبناني منزلاً لائقاً على الاراضي اللبنانية”، لافتا إلى انه “حاولنا منذ سنة ان نخفض الفوائد لكننا لم نستطع، لكن استطعنا اليوم بعد تحسين وضع المؤسسة، وموازنة المؤسسة تطبق بشكل صحيح والمصارف تحصل على حقوقها بشكل دوري وأزمة السيولة التي كنا نعاني منها عام 2014 خرجنا منها اليوم”.

كما أشار إلى ان المعدل الوسطي للقروض يرتفع كل سنة، كما ان عدد الطلبات زادت بحدود 400 طلب خلال عام “ولم نشعر ان هناك ركود في الشقق الصغيرة بل الركود يحصل على صعيد الشقق الكبيرة لأن أسعارها لا تناسب ذوي الدخل المحدود”.